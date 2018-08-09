2018-08-09T13:29:31+03:00
Экономика

Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов

А в этом месяце представители республики отправятся на переговоры в Абхазию
Степан ОСТИНОВ
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Представители Крыма в сентябре планируют визит в Сирию, чтобы обсудить поставки грузов в арабскую республику, сообщил гендиректор госпредприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.

- Вместе с постпредством Республики Крым планируем поездку большой делегацией в Сирию уже через месяц. На конец месяца запланирован выезд в Абхазию по поставкам инертов, - рассказал гендиректор.

По его словам, ООО ТТК ЛОГОС (уполномоченная компания БРИКС), РусИранЭкспо и Международный нефтегазовый клуб уже приехали в Крым, чтобы обговорить сотрудничество по перевалке грузов в Сирию и Иран.

- Коллеги имеют большой опыт работы, широкие связи и прямые контакты с покупателями и производителями за рубежом, что может нам обеспечить полноценную загрузку мощностей предприятия, хороший тоннаж и эффективный фрахт, - залучил Алексей Волков.

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