Крымская делегация в сентябре посетит Сирию, чтобы обсудить поставки грузов
Представители Крыма в сентябре планируют визит в Сирию, чтобы обсудить поставки грузов в арабскую республику, сообщил гендиректор госпредприятия «Крымские морские порты» Алексей Волков.
- Вместе с постпредством Республики Крым планируем поездку большой делегацией в Сирию уже через месяц. На конец месяца запланирован выезд в Абхазию по поставкам инертов, - рассказал гендиректор.
По его словам, ООО ТТК ЛОГОС (уполномоченная компания БРИКС), РусИранЭкспо и Международный нефтегазовый клуб уже приехали в Крым, чтобы обговорить сотрудничество по перевалке грузов в Сирию и Иран.
- Коллеги имеют большой опыт работы, широкие связи и прямые контакты с покупателями и производителями за рубежом, что может нам обеспечить полноценную загрузку мощностей предприятия, хороший тоннаж и эффективный фрахт, - залучил Алексей Волков.