Джанкойские полицейские изъяли 200 пар кроссовок поддельных мировых брендов

9 Авг. 14:38 2018-08-09T14:38:55+03:00

Нанесен ущерб на общую сумму более 1,5 миллиона рублей

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В Джанкое и Джанкойском районе сотрудники полиции обнаружили и изъяли у местного предпринимателя около 200 пар спортивной обуви, маркированной фирменными логотипами известных мировых брендов. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МВД.

Полицейские установили, что кроссовки произведены в подпольных цехах с нарушением требований маркировки и упаковки изделий. Установлено, что правообладателям торговых марок нанесен ущерб на общую сумму более 1,5 миллиона рублей.

Отделением дознания МО МВД России «Джанкойский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 cт.180 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное использование средств индивидуализации товаров, работ и услуг), - уточнили в МВД.

Санкция этой части статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до двух лет и штраф.