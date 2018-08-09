2018-08-09T14:49:10+03:00
Общество

В Симферополе появился новый автобусный маршрут №12А

Автобусы курсируют через ул. Воровского на Центральный рынок
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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В Симферополе запустили новый кольцевой маршрут №12А, который связал центральные улицы и Старый город. Автобус охватывает улицы Крымскую, Красноармейскую, Воровского, площади Куйбышевскую и Московскую, а также Центральный рынок.

- Более пяти лет движение на данном маршруте не осуществлялось, в связи с чем жители Старого города были вынуждены добираться в центр с пересадками. Данное обстоятельство вызывало обоснованное недовольство горожан, - сообщила начальник управления транспорта и связи администрации города Симферополя Анастасия Лавринова.

На маршруте работают 8 комфортабельных автобусов. Маршрутки ходят с 3 августа.

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