2018-08-09T15:08:14+03:00
Общество

В Керчи задержали двух закладчиков "соли"

Братья несли наркотики на реализацию
Надежда ДАЦЮК
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В Керчи задержали двоих мужчин, у которых нашли 40 свертков с порошкообразным веществом. Их доставили в отдел полиции, сообщили в пресс-службе МВД по Крыму.

Сотрудники патрульно-постовой службы задержали мужчин, поскольку прохожие заметно нервничали при виде полицейских. Позже выяснилось что это братья возраста 30 и 32 года, жители Севастополя.

- Согласно заключению проведенной экспертизы, порошкообразное вещество в найденных свертках общей массой 34,54 г является синтетическим наркотиком, так называемой «солью», - уточнили в пресс-службе.

Злоумышленники признались, что шли делать «закладки», чтобы сбыть наркотик.

Следственным отделом УМВД России по Керчи в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества). Максимальное наказание, которое предусматривает статья, лишение свободы на срок от десяти до двадцати лет.

Подозреваемых заключили под стражу.

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