2018-08-09T15:51:53+03:00
Общество

Мусорный коллапс в Симферополе постепенно решают: за сутки убрано 6 улиц и два переулка

Сломалось 19 единиц мусороуборочной техники
Надежда ДАЦЮК
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Ситуация с вывозом коммунальных отходов сложная. Фото: пресс-служба администрации СимферополяСитуация с вывозом коммунальных отходов сложная. Фото: пресс-служба администрации Симферополя
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За минувшие сутки в Симферополе вывезли крупногабаритный и строительный мусор на 6 улицах и двух переулках - Симферопольской, Аэрофлотской, Дмитрия Ульянова, Матэ Залки, Залесской и Народной переулкам Заводскому и Аэрофлотскому. Об этом сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации крымской столицы Вячеслав Голуб.

- На сегодняшний день, с учётом выхода из строя значительного количества техники «Экограда» ситуация с вывозом коммунальных отходов сложная. Вместе с тем, имеющимися силами и средствами успеваем убрать мусор, накопившийся у контейнерных площадок, по 4-5 адресам в зависимости от объёмов свалок, - уточнил Голуб.

По его словам, сотрудники департамента ежедневно отслеживают несанкционированные навалы мусора в Симферополе. Затем адреса передаются в МУП «Экоград» и другие подрядные организации для ликвидации свалок.

Также Голуб отметил, что основная причина скопления мусора – отсутствие договоров на вывоз твердых бытовых отходов у жителей частного сектора, а также сброс крупногабаритного мусора в контейнеры, которые для этого не предназначены.

Ранее директор муниципального унитарного предприятия «Экоград» Александр Ерашов сообщал, что за сутки поломалось порядка 19 единиц техники для вывоза мусора, и сейчас предпринимаются меры для решения сложившейся ситуации.

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