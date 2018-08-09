Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»

9 Авг. 16:55 2018-08-09T16:58:30+03:00

Победители получат в подарок комплект новеньких парт для 1-го класса своей школы

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На протяжении 9 лет «Скворцово» проводит акцию в поддержку сельских школ «Уютный класс», а в 2018 году компания расширила границы конкурса, и теперь в нем могут принять участие и городские школы.

Призовой фонд - 50 комплектов парт, а тема конкурса - «Мой неизведанный Крым».

Не секрет, что Крымский полуостров - истинный кладезь знаменитых на весь мир памятных мест, таких как «Ласточкино» гнездо или Херсонес.

Компания «Скворцово» предлагает учениками и учителям крымских школ поучаствовать в конкурсе «Мой неизведанный Крым» и создать карту местных достопримечательностей, о которых мало кто знает.

Для участия в конкурсе участникам нужно рассказать о местной малоизвестной достопримечательности, находящейся на вашей улице, в районе, поселке, селе или городе. Отобразить историю места можно через фоторепортаж, дополненный рассказом; видеофильм или стенгазету.

Далее необходимо заполнить анкету участника, отправить готовую работу на электронную почту mpkskvortsovo1@gmail.com или передать через директора школвы. Анкету можно скачать здесь

Конкурсные работы принимаются до 15 августа.

Контактный номер телефона: +7 (978) 731-02-02.

И ваша школа может стать победителем!

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