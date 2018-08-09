Севастопольские чиновники за товары для школы «переплатили» из бюджета 7 миллионов рублей

9 Авг. 17:47 2018-08-09T17:47:25+03:00

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В Севастополе руководство ГКУ «Управление материально-технического обеспечения государственных образовательных учреждений города Севастополя» обвинили в том, что из-за закупки слишком дорогих товаров из бюджета переплатили свыше 7 миллионов рублей.

- Установлено, что должностные лица ГКУ создали преимущественные условия для фирмы «Дрофа – новая школа», представив ее работникам информацию о перечне закупаемых товаров в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования в городе Севастополе на 2017-2020 годы», - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по городу Севастополю.

В итоге эта компания стала победителем аукционов в электронной форме на поставку шкафов для хранения реактивов для кабинетов химии школ и программно-технических комплексов учителей физики и химии.

Но проверка показала, что товары были закуплены выше среднерыночной стоимости.

На сегодня уголовное дело за злоупотребление должностными полномочиями передали в Ленинский суд. По ч.1 ст.285 УК РФ грозит лишение свободы на срок до 4 лет.