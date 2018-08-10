Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30
Сегодня, 10 августа, на полуострове вполне пригожая пятница. Правда с маленькой оговоркой - сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС".
В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.
На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.
В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, днем местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха днем 28…30º.