Погода в Крыму на 10 августа: без дождей и тепло до +30

СЕГОДНЯ 06:50 2018-08-10T06:50:58+03:00

Вода в Черном море прогрелась до + 26° Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове солнечный летний день

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Сегодня, 10 августа, на полуострове вполне пригожая пятница. Правда с маленькой оговоркой - сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем 27…29°, - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС".

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 10-15 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с, днем местами порывы до 20 м/с. Температура воздуха днем 28…30º.