2018-08-10T10:49:28+03:00
Происшествия

В Севастополе осудили виновного в неосторожном убийстве на яхте

Ему ограничили свободу на 1,5 года. Тело потерпевшего, упавшего в море так и не нашли
Галина КОВАЛЕНКО
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В Севастополе на скамью подсудимых сел житель Краснодарского края, которому ограничили свободу на 1,5 года за неосторожное убийство.

- В октябре 2017 года, желая совместить деловую встречу и отдых, несколько предпринимателей поднялись на борт арендованной в Балаклавской бухте яхты и вышли в открытое море, - сообщает пресс-секретарь Балаклавского суда г. Севастополя Кристина Куликовская. - С приемом алкоголя встреча приобрела неформальный характер.

Подсудимый отттолкнул потерпевшего, который приставал к женщине, находившейся на судне.

Нетрезвый мужчинане не стоял на ногах и упал за борт. Вытащить его из воды не смогли: помешали волны и довольно высокая скорость судна. Не нашли тело и спасатели.

На виновного завели уголовное дело за причинение смерти по неосторожности.

Суд по ч. 1 ст. 109 УК РФ ему ограничил свободы на срок 1 год 6 месяцев. Осужденному нельзя изменять место жительства и выезжать за пределы муниципалитета, где он проживает, без согласия уголовно-исполнительной инспекции. Также нужно раз в месяц являться в инспекцию на регистрацию. Приговор не вступил в законную силу.

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