Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной

СЕГОДНЯ 14:54 2018-08-10T14:54:39+03:00

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В Севастополе суд обязал Департамент образования обеспечить специализированной охраной школы №№ 38 и 52.

Ранее в суд обратился представитель прокуратуры. В надзорном ведомстве отметили, что в образовательных учреждениях пропускной режим осуществляют не охранники, а сторож и технические работники, которые не могут обеспечить учениякам должную защиту.

- Указанные работники не имеют специальной подготовки, права применения физической силы, специальных средств и мер административного принуждения, что создает возможность для проникновения в образовательные учреждения посторонних лиц и совершения противоправных действий, - отметили в пресс-службе Севастопольского городского суда.

Судья обязал городской департамент образования выделить школам, чтобы те наняли лицензированную организацию для охраны.

Кроме того, в школе №52 нашли еще нарушения антитеррористической безопасности: нет охранной сигнализации, ограждение с въездными воротами сломано, системы оповещения на случай ЧС тоже нет. Эти недочеты Департаменту образования и администрации школы тоже необходимо в ближайшее время исправить, сообщает пресс-служба Севастопольского городского суда.