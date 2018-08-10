В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты

СЕГОДНЯ 17:37 2018-08-10T17:41:19+03:00

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В Крыму пройдет Кубок мира по прыжкам в воду. Сильнейшие спортсмены будут соревноваться 18 августа в Симеизе. Прыгать будут со скалы «Дива», высота 27 метров.

- Участниками соревнований станут 12 сильнейших спортсменов, показавших лучшие результаты в мировой серии прыжков в воду в 2018 году! Некоторые из них нам хорошо знакомы с прошлого года, - это Артем Сильченко (Россия), Гэри Хант (Великобритания), Энди Джонс (США), Мигель Гарсия (Колумбия), Алан Кол (Люксембург), - говорят организаторы.

Начало соревнований в 13.00.

Напомним, британец получил 5 тысяч евро за прыжок с 27-метровой высоты в Крыму. За звание сильнейшего клифф-дайвера сражались спортсмены из России, Колумбии, Великобритании, США, Люксембурга, Чехии, Мексики и Болгарии.