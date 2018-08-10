В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах

СЕГОДНЯ 17:52 2018-08-10T17:59:05+03:00

Сейчас дорогу ремонтируют на улице Автомобильной. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Асфальт заменят на площади 36 тысяч квадратных метров

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В Симферополе до конца года планируют залатать ямы на 24 улицах.

- В августе запланированы работы на площади порядка 6 500 квадратных метров. Будет восстановлено покрытие на 8 городских улицах. А до конца года ремонт будет проведен на площади порядка 36 тысяч квадратных метров, на 24 улицах, - уточнил директор МБУ «Город» Николай Коновалов.

Он уточнил, что наряду с укладкой горячего асфальта восстановление дорожного покрытия ведется струйно-инъекционным методом. Сейчас дорогу ремонтируют на улице Автомобильной.

Напомним, в Симферополе 13 августа начнется капитальный ремонт дорог. Привести в порядок собираются шесть улиц.