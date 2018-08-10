Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы

СЕГОДНЯ 18:15 2018-08-10T18:16:09+03:00

Сотрудница страховой компании «задним» числом оформила документы, чтобы знакомый получил деньги за ДТП

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В Феодосии завели уголовное дело за подделку документов на сотрудницу страховой компании. Молодая женщина внесла заведомо ложную информацию о времени составления полиса ОСАГО с указанием срока страхования для своего знакомого.

- Мужчина попал в дорожно-транспортное происшествие, однако при этом срок действия его страхового полиса уже истек. Помочь в беде он попросил свою приятельницу, - сообщает пресс-служба прокуратура Республики Крым.

Страховой компании такое "лукавство" могло обойтись в солидные деньги - 400 тысяч рублей.

Когда началось следствие, то подозреваемая 35-летняя феодосийка, ранее несудимая, не стала отпираться, свою вину признала на все сто процентов.

На крымчанку сейчас завели уголовное дело по ч.1 ст. 327 Уголовного кодекса Российской Федерации.