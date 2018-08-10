2018-08-10T18:09:38+03:00
Общество

Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов

Это на 16% больше, чем в прошлом году
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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С водителей планируется собрать более 370 миллионов рублей налога.С водителей планируется собрать более 370 миллионов рублей налога.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму до 1 декабря 2018 года транспортный налог должны заплатить 313 тысяч человек.

- Рассылка уведомлений началась в июле. За первый месяц владельцы машин, мотоциклов и других видов транспортной техники уже уплатили около 25 миллионов рублей транспортного налога, - сообщили в УФНС по РК.

Всего в этом году планируется собрать более 370 миллионов рублей налога, что на четверть больше, чем в 2017 году. Кроме того, в собственности крымчан - больше 22 тысяч грузовиков, 4 тысяч автобусов, почти 7 тысяч мотоциклов и мотороллеров, около 2 тысяч катеров, моторных лодок, яхт и другой водной техники.

Основная часть транспорта, за который жители полуострова будут платить налог, - машины. Их зарегистрировано 400 тысяч, среди которых 770 авто стоимостью от 3 до 15 миллионов рублей.

Напомним, транспортный налог в Крыму в 2018 году: когда платить, ставки, льготы.

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