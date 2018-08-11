Погода в Крыму на 11 августа: сухо и тепло +30

СЕГОДНЯ 05:55 2018-08-11T05:55:43+03:00

На полуострове хороший летний день

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Сегодня, 11 августа, можно провести на природе – в горах или у моря. Хотя все таки нужно держать ухо востро – на полуострове актуально штормовое предупреждение. Сохраняется и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с., - сообщает ФГБУ "Крымское УГМС". - Температура воздуха ночью 15…17°, днем 27…29°.

Прогноз погоды по Севастополю: малооблачно, ветер северо-восточный днем 9-14 м/с. Температура воздуха днем 26…28°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, порывы до 18 м/с. Температура воздуха днем 28…30°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 12-17 м/с. Температура воздуха днем 27…29º.