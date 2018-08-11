В Крыму из Черного моря спасли трех человек
Только за одни сутки сотрудники чрезвычайного ведомства вызволили из беды трех пловцов-отдыхающих. Причем две трагедии удалось предотвратить на пляжах Ялты.
- Оказана помощь женщине на территории Массандровского пляжа, которая находилась в 15 метрах от берега и не могла самостоятельно выбраться на берег, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.
Крымские спасатели помогли 37-летней гостье из Краснодар благополучно добраться до суши. Поздно вечером, в 23.10, стало известно, что на Приморском пляже Ялты в 50-ти метрах от берега просит о помощи пловец.
На громкие крики откликнулись очевидцы , которые бросили пострадавшему спасательный круг и веревки. Незадачливого туриста вытащили на берег.
А в Евпатории волна унесла надувной матрас с 33-летним отдыхающим на полкилометра от береговой линии.
Жителя Сакского района успешно "выловили" и доставили на берег – медицинская помощь ему не понадобилась.