В Крыму из Черного моря спасли трех человек

СЕГОДНЯ 10:17 2018-08-11T10:25:54+03:00

Не стоит слишком далеко заплывают от берега, чтобы не попасть в беду. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

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Только за одни сутки сотрудники чрезвычайного ведомства вызволили из беды трех пловцов-отдыхающих. Причем две трагедии удалось предотвратить на пляжах Ялты.

- Оказана помощь женщине на территории Массандровского пляжа, которая находилась в 15 метрах от берега и не могла самостоятельно выбраться на берег, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РК.

Крымские спасатели помогли 37-летней гостье из Краснодар благополучно добраться до суши. Поздно вечером, в 23.10, стало известно, что на Приморском пляже Ялты в 50-ти метрах от берега просит о помощи пловец.

На громкие крики откликнулись очевидцы , которые бросили пострадавшему спасательный круг и веревки. Незадачливого туриста вытащили на берег.

А в Евпатории волна унесла надувной матрас с 33-летним отдыхающим на полкилометра от береговой линии.

Жителя Сакского района успешно "выловили" и доставили на берег – медицинская помощь ему не понадобилась.