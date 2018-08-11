На борту рейса «Москва-Симферополь» скончалась 53-летняя пассажирка

СЕГОДНЯ 14:51 2018-08-11T14:53:46+03:00

Изменить размер текста: A A

На борту самолета, следовавшего из Москвы в Симферополь произошла трагедия – умер человек. Воздушное судно из-за ЧП приземлилось в аэропорту Платов.

- 10 августа 2018 года, примерно в 2 часа 45 минут, самолет авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс № 309 «Москва-Симферополь», совершил вынужденную посадку в аэропорту Платов, на борту которого скоропостижно скончалась 53-летняя пассажирка, - сообщает пресс-служба Южного следственного управления на транспорте СК РФ. - По предварительным данным причиной смерти женщины явился инфаркт миокарда.

Идет проверка по факту вынужденной посадки самолета: проведен осмотр места происшествия, тела умершей, опрошены другие пассажиры, следовавшие этим же рейсом и члены экипажа воздушного судна.

По итогам проверки будет ясно, какое же нужно принять процессуальное решение по этой трагедии.