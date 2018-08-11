В Крыму «Ночные волки» устроили выставку своей техники

СЕГОДНЯ 16:01 2018-08-11T16:05:36+03:00

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Возле нового терминала аэропорта проходит выставка мотоклуба «Ночные волки».

- Гости аэропорта фотографируются и изучают легендарного «Безумного Макса» - автомобиль на базе ЗИЛа-133, созданного по мотивам культового блокбастера, - сообщает пресс-служба ООО «Международный аэропорт «Симферополь». – Кроме того, на выставке представлены более 20 моделей мотоциклов со всего мира.

На выставке можно увидеть свыше 20 моделей мотоциклов. Фото:пресс-служба ООО «Международный аэропорт «Симферополь»

На площадке также можно потрогать руками и запечатлеть себя рядом с инсталляционной техникой, которую байкеры используют для различных шоу и мероприятий.

Желающих увидеть воочию диковинки нашлось немало.

Техника выглядит очень необычно. Фото: пресс-служба ООО «Международный аэропорт «Симферополь»

Игорь Лаптев, директор по взаимодействию с органами власти и связям с общественностью ООО «Международный аэропорт «Симферополь» отмечает: - На территории нового терминала аэропорта мероприятие такого формата проходят первый раз. И мы рады, что нашим пассажирам и жителям полуострова выставка техники пришлась по душе.