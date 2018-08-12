Погода в Крыму на 12 августа: без осадков и тепло до +31

СЕГОДНЯ 06:23 2018-08-12T06:24:12+03:00

На Крымском полуострове не обещают дождя. Фото: Галина КОВАЛЕНКО

На полуострове погожий выходной день

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Сегодня, 12 августа, в Крыму вроде, как и комфортно, но в тоже время актуально штормовое предупреждение и чрезвычайная пожарная опасность.

- В Симферополе переменная облачность, без осадков, - сообщает ФГБУ «Крымское УГМС». - Ветер северо-восточный до 15 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

В Севастополе малооблачно. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, порывы 14 м/с. Температура воздуха днем 27…29°.

На Южном берегу Крыма переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха днем 29…31°.

В Керчи небольшая облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха днем 27…29º.

Вода в Черном море прогрелась до +26°, в Азовском море +25°.