В Крыму 19-летняя девушка поскользнулась и упала с 3-метровой высоты

СЕГОДНЯ 11:47 2018-08-12T11:49:20+03:00

Пострадавшую достали из русла реки Улу-Узень и отвезли в больницу

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В окрестностях Алушты с 3-метровой подпорной стены упала молодая девушка.

- Выяснилось, что у девушки возможно перелом ноги, на месте уже прибыли врачи «Скорой помощи». Но им нужна помощь спасателей в эвакуации пострадавшей из труднодоступного места, - сообщает пресс-служба МЧС РК.

Крымские спасатели достали 19- летнюю девушку из реки Улу-Узень и на жестких носилок донесли к карете «Скорой помощи».

Чуть позже стало известно, что в поселке Партенит в реку с высоты тоже упал человек.

Пострадавшего, а им оказался 31- летний житель Украины, крымские спасатели на носилках транспортировали к автомобилю с медиками.

Почти одновременно стало известно, что на трассе Ялта-Севастополь, нужно вытащить из канавы мужчину: в районе поворота на среднюю станцию канатной дороги Мисхор-Ай-Петри, водитель вышел из микроавтобуса и упал в канаву глубиной около 4 метров.

Пострадавшего успешно достали из канавы и донесли до "скорой".