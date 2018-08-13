В Крыму 13 августа до +33 градусов

СЕГОДНЯ 07:40 2018-08-13T07:40:08+03:00

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В Крыму 13 августа сохранится сухая малооблачная погода. Температура воздуха поднимется до +33 градусов. Будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с, местами до 15 м/с. Об этом сообщили в Крымском гидрометцентре.

В Симферополе сегодня переменная облачность, осадков не ожидается. Температура воздуха днем составит 33 градуса.

В Севастополе также малооблачно. Днем столбики термометра покажут до +29 градусов.

На ЮБК, по данным синоптиков, также будет облачно, без осадков. Днем воздух прогреется до 31 градуса.

Такая же температура воздуха днем будет и в Керчи. Будет дуть северный ветер со скоростью 5-10 м/с.