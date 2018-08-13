Гражданка Украины ехала в Крым с пистолетом и патронами

СЕГОДНЯ 09:16 2018-08-13T09:21:43+03:00

В иномарке нашли пистолет и патроны. Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК

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На границе в автопункте пропуска «Армянск» пресекли попытку ввоза на российскую территорию пистолета и патронов к нему.

- На въездное в Россию направление из города Николаева прибыла 45-летняя гражданка Украины, - сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по РК. – После проверки документов на право пересечения госграницы РФ владелица иномарки «Ford» предоставила свой транспорт к осмотру.

В машине под сидением пограничники нашли пистолет, магазин и 8 патронов к нему калибром 9 мм.

Женщина рассказала, что оружие принадлежит ее отцу, которое он «возил с собой в целях самообороны».

Пограничники изъяли пистолет и боеприпасы и отправили на экспертизу.

Это не первый случай попытки провоза на полуостров подобных запрещенных предметов. Не так давно, в кармане шорт у водителя машины нашли боевой патрон калибра 7,62 мм. В другом случае патрон калибром 9 мм в подстаканнике между водительским и пассажирским сиденьями.