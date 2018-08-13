2018-08-13T11:12:33+03:00
Общество

На Крымском мосту новый рекорд: За сутки проехали 33 359 автомобилей

Из них около 17,9 тысяч машин направились на полуостров
Галина КОВАЛЕНКО
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Машины по мосту едут днем и ночью.Машины по мосту едут днем и ночью.Фото: Анастасия ЖУКОВА
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В это воскресенье, 12 августа, по мосту через Керченский пролив проехали 33 359 машин. Причем порядка 17,9 тысяч автомобилей – в сторону Крыма.

Таким образом побит рекорд 5 августа, когда по Крымскому мосту проехали 32 406 автомобилей.

- Среднесуточная интенсивность движения на новой автодороге по Крымскому мосту с начала августа превысила 29 тысяч транспортных средств, что почти на 17 процентов выше среднесуточного трафика июля, - сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор «Тамань».

Всего же за три месяца с момента начала автомобильного движения по мосту проехали более 1,791 миллионов машин. Причем свыше 950 тысяч автомобилей направлялись на Крымский полуостров.

Напоминаем, что движение через пролив началось 16 мая этого года. И корреспонденты "Комсомолки" одними из первых протестировали Крымский мост.

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