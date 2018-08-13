2018-08-13T11:49:10+03:00
Общество

Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»

Победители получат в подарок комплект новеньких парт для 1-го класса своей школы
Поделиться:
Фото предоставлено рекламодателемФото предоставлено рекламодателем
Изменить размер текста:

На протяжении 9 лет «Скворцово» проводит акцию в поддержку сельских школ «Уютный класс», а в 2018 году компания расширила границы конкурса, и теперь в нем могут принять участие и городские школы.

Призовой фонд - 50 комплектов парт, а тема конкурса - «Мой неизведанный Крым». Не секрет, что Крымский полуостров - истинный кладезь знаменитых на весь мир памятных мест, таких как «Ласточкино» гнездо или Херсонес.

Компания «Скворцово» предлагает учениками и учителям крымских школ поучаствовать в конкурсе «Мой неизведанный Крым» и создать карту местных достопримечательностей, о которых мало кто знает.

Для участия в конкурсе участникам нужно рассказать о местной малоизвестной достопримечательности, находящейся на вашей улице, в районе, поселке, селе или городе. Отобразить историю места можно через фоторепортаж, дополненный рассказом; видеофильм или стенгазету. Далее необходимо заполнить анкету участника, отправить готовую работу на электронную почту mpkskvortsovo1@gmail.com или передать через директора школвы. Анкету можно скачать здесь.

Конкурсные работы принимаются до 15 августа. Контактный номер телефона: +7 (978) 731-02-02.

И ваша школа может стать победителем!!!

* На правах рекламы

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олег Газманов исполнит песню про Крымский мост в Феодосии, Ялте и Евпатории
Пожар в урочище Уч-Кош под Ялтой полностью ликвидировали
До конца этого года в Крыму капитально отремонтируют 350 многоквартирных домов
Виноградники "Массандры" в Ливадии едва не сгорели, огонь подошел вплотную
«СевАвтодор» оштрафовали на 100 тысяч за ямы на дороге
Газманов: Крым потрясает темпами развития
150 морских пехотинцев ЧФ загрузились на корабль и отправились на "бой" с условным противником
На строительство пешеходных переходов на трассе «Симферополь-Ялта» потратят 131 миллион
В Крыму джип упал с обрыва: 3 человека погибли
На Крымском мосту новый рекорд: За сутки проехали 33 359 автомобилей
Гражданка Украины ехала в Крым с пистолетом и патронами
В Крыму 13 августа до +33 градусов
Украина возобновила работу пункта въезда-выезда "Каланчак"
На Тарханкуте машина с числом дьявола и черепом на капоте слетела со скал
В Крыму 19-летняя девушка поскользнулась и упала с 3-метровой высоты
Возле Ялты возник пожар в заповедном районе
Погода в Крыму на 12 августа: без осадков и тепло до +31
В Крыму «Ночные волки» устроили выставку своей техники
На борту рейса «Москва-Симферополь» скончалась 53-летняя пассажирка
В Крыму из Черного моря спасли трех человек
В Керчи прокуратура заставила чиновников заасфальтировать 500 метров дороги
Погода в Крыму на 11 августа: сухо и тепло +30
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной