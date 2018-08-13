2018-08-13T14:26:01+03:00
Общество

На строительство пешеходных переходов на трассе «Симферополь-Ялта» потратят 131 миллион

Переходы появятся в районе сел Лозовое, Заречное и Перевальное
Анастасия КУРДЮКОВА
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Так будут выглядеть переходы. Фото: Госкомитет дорожного хозяйства РК.Так будут выглядеть переходы. Фото: Госкомитет дорожного хозяйства РК.
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Наздземные пешеходные переходы на трассе «СимферопольЯлта» построят до конца года.

- Переходы строятся в населенном пункте Лозовое – 664 км участка автодороги Харьков - Симферополь - Алушта – Ялта, в Заречном – 674 км, Перевальном – 679 км, - сообщили «Комсомольской правде – Крым» в Госкомитете дорожного хозяйства РК.

Напомним, переходы будут возвышаться над проезжей частью автомобильной дороги на шестиметровой высоте и светиться в темноте.

На строительство потратят 131,8 миллиона рублей. Деньги выедены по федеральной целевой программе.

- Строительство переходов позволит разделить пешеходные и транспортные потоки в разные уровни, повысить пропускную способность автомобильной дороги и безопасность движения пешеходов и автотранспорта на одном из самых востребованных направлений полуострова, - отметили в ведомстве.

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