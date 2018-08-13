150 морских пехотинцев ЧФ загрузились на корабль и отправились на "бой" с условным противником

СЕГОДНЯ 15:04 2018-08-13T15:04:53+03:00

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Большой десантный корабль (БДК) «Николай Фильченков» выдвинулся в район двустороннего тактического учения с морским десантом и боевой техникой на борту.

- В твиндек БДК «Николай Фильченков» загрузились более 20 единиц военной и специальной техники, в том числе 14 бронетранспортеров БТР-82А и более 150-ти военнослужащих морской пехоты, - уточнили в пресс-службе ЧФ РФ.

Согласно легенде, морской десант выйдет на плав из твиндека корабля, а затем высадится на незнакомое побережье, где придется вступить в бой с условным противником.

Масштабные учения проходят сейчас по всему Южному военному округу в соответствии с решением командующего ЮВО генерал-полковника Александра Дворникова.

Тренировки идут на общевойсковых и морских полигонах, расположенных в районах черноморского побережья Крыма и Кубани, а также Абхазии.

В них участвуют около 2,5 тысяч военнослужащих и порядка 600 единиц военной техники.