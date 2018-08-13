«СевАвтодор» оштрафовали на 100 тысяч за ямы на дороге

СЕГОДНЯ 15:39 2018-08-13T15:39:21+03:00

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ГБУ «Севастопольский Автодор» выплатит штраф за аварийно-опасные выбоины и просадки на дороге в поселке Любимовка. Нарушени выявили сотрудники ГИБДД во время проверки.

Сотрудники госпредприятия не заделали ямы вовремя даже после второй проверки.

Мировой судья признал «СевАвтодор» виновным в административном правонарушении - «повторное невыполнение предписания органа, осуществляющего надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения» (ч. 28 ст. 19.5 КоАП РФ). Предприятию присудили выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Но «СевАвтодор» оспаривал в двух судебных инстанциях это решение. На предприятии сочли правонарушение малозначительным, а также настаивали на том, что восстановить дорожное полотно можно только с помощью капитального ремонта, а он уже к компетенции «СевАвтодора» не относится.

Севастопольский городской суд оставил постановление мирового судьи без изменений и разъяснил, что правонарушение не может быть «малозначительным», ведь угрожает безопасности дорожного движения.

- Возможность восстановления дороги путем капитального ремонта не снимает с ГБУ «Севастопольский Автодор» возложенной на него обязанности по ремонту, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог, - заключили в пресс-службе суда.