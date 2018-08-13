2018-08-13T15:39:21+03:00
Общество

«СевАвтодор» оштрафовали на 100 тысяч за ямы на дороге

На предприятии оспаривали штраф, называя нарушение «малозначительным»
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

ГБУ «Севастопольский Автодор» выплатит штраф за аварийно-опасные выбоины и просадки на дороге в поселке Любимовка. Нарушени выявили сотрудники ГИБДД во время проверки.

Сотрудники госпредприятия не заделали ямы вовремя даже после второй проверки.

Мировой судья признал «СевАвтодор» виновным в административном правонарушении - «повторное невыполнение предписания органа, осуществляющего надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения» (ч. 28 ст. 19.5 КоАП РФ). Предприятию присудили выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

Но «СевАвтодор» оспаривал в двух судебных инстанциях это решение. На предприятии сочли правонарушение малозначительным, а также настаивали на том, что восстановить дорожное полотно можно только с помощью капитального ремонта, а он уже к компетенции «СевАвтодора» не относится.

Севастопольский городской суд оставил постановление мирового судьи без изменений и разъяснил, что правонарушение не может быть «малозначительным», ведь угрожает безопасности дорожного движения.

- Возможность восстановления дороги путем капитального ремонта не снимает с ГБУ «Севастопольский Автодор» возложенной на него обязанности по ремонту, эксплуатации и содержанию автомобильных дорог, - заключили в пресс-службе суда.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олег Газманов исполнит песню про Крымский мост в Феодосии, Ялте и Евпатории
Пожар в урочище Уч-Кош под Ялтой полностью ликвидировали
До конца этого года в Крыму капитально отремонтируют 350 многоквартирных домов
Виноградники "Массандры" в Ливадии едва не сгорели, огонь подошел вплотную
Газманов: Крым потрясает темпами развития
150 морских пехотинцев ЧФ загрузились на корабль и отправились на "бой" с условным противником
На строительство пешеходных переходов на трассе «Симферополь-Ялта» потратят 131 миллион
В Крыму джип упал с обрыва: 3 человека погибли
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
На Крымском мосту новый рекорд: За сутки проехали 33 359 автомобилей
Гражданка Украины ехала в Крым с пистолетом и патронами
В Крыму 13 августа до +33 градусов
Украина возобновила работу пункта въезда-выезда "Каланчак"
На Тарханкуте машина с числом дьявола и черепом на капоте слетела со скал
В Крыму 19-летняя девушка поскользнулась и упала с 3-метровой высоты
Возле Ялты возник пожар в заповедном районе
Погода в Крыму на 12 августа: без осадков и тепло до +31
В Крыму «Ночные волки» устроили выставку своей техники
На борту рейса «Москва-Симферополь» скончалась 53-летняя пассажирка
В Крыму из Черного моря спасли трех человек
В Керчи прокуратура заставила чиновников заасфальтировать 500 метров дороги
Погода в Крыму на 11 августа: сухо и тепло +30
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной