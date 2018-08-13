Виноградники "Массандры" в Ливадии едва не сгорели, огонь подошел вплотную

СЕГОДНЯ 16:53 2018-08-13T16:53:09+03:00

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Виноградники известного на всю Россию винзавода "Массандра" чуть было не пострадали от пожара, который до сих пор бушует в Ялте. Об этом на своей странице в Facebook рассказала гендиректор государственного предприятия Янина Павленко.

Напомним, уже третий день спасатели и волонтеры борются с огнем в урочище Уч-Кош.

- В эти выходные от пожара чудом не пострадали виноградники «Массандры» в филиале Ливадия. Возгорание было небольшим, но огонь подошел вплотную к посадкам каберне! К счастью, обошлось без потерь. Огромная благодарность сотрудникам МЧС, которые, несмотря на чудовищную в эти дни нагрузку, отреагировали оперативно и остановили огонь, - написала Янина Павленко.

Она призвала всех жителей и гостей Ялты бережнее относиться к окружающей природе и не бросать окурки, не разводить костры.

- Не оставляйте после себя мусор, особенно бутылки, которые могут сработать как линзы! Очень больно наблюдать пепелище вместо зелени, - отметила Янина Павленко.