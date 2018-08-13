2018-08-13T18:51:00+03:00
Происшествия

Пожар в урочище Уч-Кош под Ялтой полностью ликвидировали

С огнем боролись сотни людей и десятки единиц техники [фото, видео]
Анастасия ЖУКОВА
Поделиться:
Фото: Марина Стамболина / FacebookФото: Марина Стамболина / Facebook
Изменить размер текста:

Лесной пожар на территории Крымского природного заповедника в районе урочища "Уч-Кош" под Ялтой полностью ликвидировали в понедельник, 13 августа, в 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

- Совместными действиями наземной и воздушной группировок удалось в кратчайший срок остановить огонь в труднодоступном лесном массиве, жертв и пострадавших нет. Ориентировочная площадь пожара составила 26 гектаров, - рассказали в ведомстве.

С пожаром боролись в течение двух дней, задействовали авиацию: в ликвидации участвовали три вертолета МИ-8, самолет ИЛ-76, а также беспилотники. Всего в очаг пожара сбросили 770 тонн воды (более 250 тонн - самолетом, около 520 - вертолетами).

От РСЧС на месте пожара работали 485 человек и 67 единиц специализированной пожарно-спасательной техники, от МЧС России - 297 человек и 47 единиц техники.

Кроме того, группировку усилили специалистами Росгвардии (43 человека), лесопожарными формированиями министерства экологии и природных ресурсов РК. Присоединились к тушению пожара волонтеры, жители Ялты привозили огнеборцам продукты.

Природный пожар в урочище Уч Кош под Ялтой.Видео: ГУ МЧС по РК

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Олег Газманов исполнит песню про Крымский мост в Феодосии, Ялте и Евпатории
До конца этого года в Крыму капитально отремонтируют 350 многоквартирных домов
Виноградники "Массандры" в Ливадии едва не сгорели, огонь подошел вплотную
«СевАвтодор» оштрафовали на 100 тысяч за ямы на дороге
Газманов: Крым потрясает темпами развития
150 морских пехотинцев ЧФ загрузились на корабль и отправились на "бой" с условным противником
На строительство пешеходных переходов на трассе «Симферополь-Ялта» потратят 131 миллион
В Крыму джип упал с обрыва: 3 человека погибли
Участвуйте в конкурсе «Уютный класс» от «Скворцово»
На Крымском мосту новый рекорд: За сутки проехали 33 359 автомобилей
Гражданка Украины ехала в Крым с пистолетом и патронами
В Крыму 13 августа до +33 градусов
Украина возобновила работу пункта въезда-выезда "Каланчак"
На Тарханкуте машина с числом дьявола и черепом на капоте слетела со скал
В Крыму 19-летняя девушка поскользнулась и упала с 3-метровой высоты
Возле Ялты возник пожар в заповедном районе
Погода в Крыму на 12 августа: без осадков и тепло до +31
В Крыму «Ночные волки» устроили выставку своей техники
На борту рейса «Москва-Симферополь» скончалась 53-летняя пассажирка
В Крыму из Черного моря спасли трех человек
В Керчи прокуратура заставила чиновников заасфальтировать 500 метров дороги
Погода в Крыму на 11 августа: сухо и тепло +30
Жительнице Феодосии за подделку полиса ОСАГО грозит два года тюрьмы
Транспортный налог в Крыму должны заплатить 313 тысяч автомобилистов
В Симферополе до конца года отремонтируют дороги на 24 улицах
В Симеизе пройдет Кубок мира по прыжкам в воду с 27-метровой высоты
Реконструкция ул. Пушкина в Симферополе завершится раньше срока
Суд обязал две севастопольские школы обзавестись нормальной охраной