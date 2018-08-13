Пожар в урочище Уч-Кош под Ялтой полностью ликвидировали

СЕГОДНЯ 18:47 2018-08-13T18:51:00+03:00

С огнем боролись сотни людей и десятки единиц техники [фото, видео]

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Лесной пожар на территории Крымского природного заповедника в районе урочища "Уч-Кош" под Ялтой полностью ликвидировали в понедельник, 13 августа, в 17:00. Об этом сообщили в пресс-службе крымского главка МЧС.

- Совместными действиями наземной и воздушной группировок удалось в кратчайший срок остановить огонь в труднодоступном лесном массиве, жертв и пострадавших нет. Ориентировочная площадь пожара составила 26 гектаров, - рассказали в ведомстве.

С пожаром боролись в течение двух дней, задействовали авиацию: в ликвидации участвовали три вертолета МИ-8, самолет ИЛ-76, а также беспилотники. Всего в очаг пожара сбросили 770 тонн воды (более 250 тонн - самолетом, около 520 - вертолетами).

От РСЧС на месте пожара работали 485 человек и 67 единиц специализированной пожарно-спасательной техники, от МЧС России - 297 человек и 47 единиц техники.

Кроме того, группировку усилили специалистами Росгвардии (43 человека), лесопожарными формированиями министерства экологии и природных ресурсов РК. Присоединились к тушению пожара волонтеры, жители Ялты привозили огнеборцам продукты.