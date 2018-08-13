Олег Газманов исполнит песню про Крымский мост в Феодосии, Ялте и Евпатории
Известный певец Олег Газманов даст три концерта для гостей и жителей Крыма в Евпатории, Феодосии и Ялте. На гастролях в честь 50-летию начала творческой карьеры, прозвучит и песня про Крымский мост.
Впервые эту композицию артист исполнил на «Новой волне». Ее автор - Леонид Чернышев, водитель из Иванова, которому это музыкальное произведение принесло первое место в конкурсе песен и стихов про Крымский мост.
- Я не планировал петь эту песню, но думаю, что все-таки исполню, раз я в Крыму, -так ответил на вопрос Олег Газманов.
Все дело в том, что он подготовил для выступлений на полуострове интерактивную программу. Главное для артиста уловить настроение зрителей, а затем подобрать из своего репертуара произведение с учетом царящего в зале настроения.
- По настроению зала я могу исполнить любую песню, - сказал народный артист России.