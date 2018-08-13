Олег Газманов исполнит песню про Крымский мост в Феодосии, Ялте и Евпатории

СЕГОДНЯ 19:15 2018-08-13T19:29:36+03:00

На полуострове певец выступит в рамках юбилейного тура «50 лет на сцене»

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Известный певец Олег Газманов даст три концерта для гостей и жителей Крыма в Евпатории, Феодосии и Ялте. На гастролях в честь 50-летию начала творческой карьеры, прозвучит и песня про Крымский мост.

Впервые эту композицию артист исполнил на «Новой волне». Ее автор - Леонид Чернышев, водитель из Иванова, которому это музыкальное произведение принесло первое место в конкурсе песен и стихов про Крымский мост.

- Я не планировал петь эту песню, но думаю, что все-таки исполню, раз я в Крыму, -так ответил на вопрос Олег Газманов.

Все дело в том, что он подготовил для выступлений на полуострове интерактивную программу. Главное для артиста уловить настроение зрителей, а затем подобрать из своего репертуара произведение с учетом царящего в зале настроения.

- По настроению зала я могу исполнить любую песню, - сказал народный артист России.