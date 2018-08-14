2018-08-14T11:54:37+03:00
Общество

Сухо и жарко: В Крыму 14 августа днем до +33

Ветер северо-восточный 7-12 м/с.
Степан ОСТИНОВ
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Море прогрелось до +25...+27.Море прогрелось до +25...+27.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму сегодня, 14 августа, без осадков, ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +16…18, днем +31…33.

В Симферополе облачно, но сухо. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Воздух прогреется ночью до +16…18, днем до +31…33.

- В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +17…19, днем +28…30, - сообщает крымский гидрометцентр.

На Южном берегу Крыма дождя тоже не будет. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +22…24, днем +29…31.

В Керчи малооблачно, Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +30…32.

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