В Севастополе коммерсанты незаконно поставляли лекарства в городские больницы
В Севастополе коммерческое предприятие незаконно поставляло оптом лекарства в больницы города. Соответствующей лицензии у предпринимателей не было.
Обнаружилась преступная деятельность бизнесменов во время прокурорской проверки.
- В результате незаконной деятельности частная фирма получила доход в сумме свыше 2,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.
Орган дознания рассмотрел материалы прокуратуры и возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).
В надзорном ведомстве подчеркнули, что контролируют ход и результаты расследования уголовного дела.
Виновным грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы или до полугода ареста.