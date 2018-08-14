В Севастополе коммерсанты незаконно поставляли лекарства в городские больницы

СЕГОДНЯ 10:00 2018-08-14T10:03:54+03:00

Изменить размер текста: A A

В Севастополе коммерческое предприятие незаконно поставляло оптом лекарства в больницы города. Соответствующей лицензии у предпринимателей не было.

Обнаружилась преступная деятельность бизнесменов во время прокурорской проверки.

- В результате незаконной деятельности частная фирма получила доход в сумме свыше 2,5 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Орган дознания рассмотрел материалы прокуратуры и возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).

В надзорном ведомстве подчеркнули, что контролируют ход и результаты расследования уголовного дела.

Виновным грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы или до полугода ареста.