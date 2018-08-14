В Черноморском районе обнаружили 700 килограммов незаконно выловленной рыбы

СЕГОДНЯ 10:59 2018-08-14T11:02:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Черноморском районе пограничники и сотрудники ветконтроля обнаружили 700 килограммов незаконно выловленной рыбы.

На одном из рыбопромысловых мероприятий в холодильниках обнаружились более 120 особей камбалы-калкан и порядка 450 килограммов кефали. Рыба была подготовлена к реализации, однако соответствующий ветеринарный контроль не проходила, учтена никак не была.

- Согласно предварительной оценке специалистов сумма нанесенного (государству, - ред.) ущерба составила порядка 220 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.

В отношении правонарушителя уже составлены процессуальные материалы. Бизнесмена обвиняют в нарушении ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения и реализации продуктов (п. 1 ст. 10.8 КоАП РФ). Как должностному лицу, так и предприятию грозит штраф.