2018-08-14T11:02:18+03:00
Происшествия

В Черноморском районе обнаружили 700 килограммов незаконно выловленной рыбы

Небезопасную продукцию нашли в холодильниках рыбопромыслового предприятия
Анастасия ЖУКОВА
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Фото: ПУ ФСБ по РКФото: ПУ ФСБ по РК
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В Черноморском районе пограничники и сотрудники ветконтроля обнаружили 700 килограммов незаконно выловленной рыбы.

На одном из рыбопромысловых мероприятий в холодильниках обнаружились более 120 особей камбалы-калкан и порядка 450 килограммов кефали. Рыба была подготовлена к реализации, однако соответствующий ветеринарный контроль не проходила, учтена никак не была.

- Согласно предварительной оценке специалистов сумма нанесенного (государству, - ред.) ущерба составила порядка 220 тысяч рублей, - отметили в пресс-службе погрануправления ФСБ РФ по Республике Крым.

В отношении правонарушителя уже составлены процессуальные материалы. Бизнесмена обвиняют в нарушении ветеринарно-санитарных правил заготовки, переработки, хранения и реализации продуктов (п. 1 ст. 10.8 КоАП РФ). Как должностному лицу, так и предприятию грозит штраф.

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