В Севастополе 15 августа ограничат движение транспорта

СЕГОДНЯ 12:24 2018-08-14T12:31:25+03:00

Несколько улиц перекроют в связи с ликвидацией авиабомбы

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В Севастополе 15 августа закроют для проезда несколько улиц. Спасатели будут уничтожать авиабомбу.

Движение ограничат с 9.30 по следующим улицам:

- ул. Генерала Мельника

- по участку ул. Багрия от ул. Коли Пищенко до ул. Генерала Мельника

- по ул. Ревякина

- по участку автомобильной дороги Ялта–Севастополь

- км 77+800 (район кольцевой транспортной развязки у магазина Новацентр)

- км 80+650 (конец жилой застройки по ул. Ревякина)

- На месте проведения мероприятий будут установлены соответствующие дорожные знаки, - предупредили в пресс-службе правительства города.

Напомним, с августа из Севастополя в Ялту ходит скоростная "Комета": расписание, цены, скидки. С 2019 года пассажирское судно будет возить туристов в Сочи и Новороссийск.