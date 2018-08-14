В Севастополе 15 августа ограничат движение транспорта
В Севастополе 15 августа закроют для проезда несколько улиц. Спасатели будут уничтожать авиабомбу.
Движение ограничат с 9.30 по следующим улицам:
- ул. Генерала Мельника
- по участку ул. Багрия от ул. Коли Пищенко до ул. Генерала Мельника
- по ул. Ревякина
- по участку автомобильной дороги Ялта–Севастополь
- км 77+800 (район кольцевой транспортной развязки у магазина Новацентр)
- км 80+650 (конец жилой застройки по ул. Ревякина)
- На месте проведения мероприятий будут установлены соответствующие дорожные знаки, - предупредили в пресс-службе правительства города.
Напомним, с августа из Севастополя в Ялту ходит скоростная "Комета": расписание, цены, скидки. С 2019 года пассажирское судно будет возить туристов в Сочи и Новороссийск.
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