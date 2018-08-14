2018-08-14T15:02:02+03:00
Происшествия

Житель Самары "увел" у крымского предприятия техники почти на 5 миллионов

Мошенник подделал документы для транспортной компании и забрал чужой груз
Анастасия ЖУКОВА
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Житель Самары украл в Симферополе компьютерную технику на сумму 4,9 млн рублей.

Предприимчивый 30-летний мужчина предоставил в отделении транспортной кампании подложные документы и незаконно получил ценный груз.

- Как признался задержанный, от знакомых он узнал, что по заказу будет отправлена крупная партия компьютерной техники. Груз он получил со склада, подделав накладную документацию, тем самым лишив настоящих заказчиков ожидаемого товара, - рассказали в пресс-службе УМВД по городу Симферополю.

Товар он продал, а денежки истратил на собственные нужды.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "мошенничество" (ч.3 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации).

Сообразительному жителю Самары теперь грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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