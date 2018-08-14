Перепутал: Крымчанин-рецидивист избил по ошибке не того человека и получил новый срок

14 Авг. 17:18 2018-08-14T17:18:27+03:00

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Житель села Благодатное Джанкойского района сядет в тюрьму: он напился и избил человека. Но вот незадача: перепутал и отвесил тумаков совершенно не тому, кого на самом деле хотел проучить.

Инцидент произошел в Севастополе, возле караоке-бара в районе проспекта Октябрьской революции. Ничего не подозревающий посетитель выходил из заведения - и получил от осужденного несколько ударов руками и ногами по лицу и конечностям. Пьяный житель Джанкойского района решил разобраться со знакомым, к которому "испытывал неприязненные отношения". Вот только алкогольный дурман затуманил сознание и взгляд, так что пострадавшим оказался незнакомый гражданин. Тот получил травмы средней степени тяжести и не преминул написать заявление в полицию.

Кстати, о полиции: на месте происшествия как раз оказался блюститель порядка, который догнал нарушителя спокойствия и тоже получил удар кулаком в лицо.

Суд назначил жителю Джанкойского района наказание в виде четырех лет лишения свободы. Его признали виновным сразу в двух преступлениях - умышленном причинении вреда здоровью из хулиганских побуждений (п. «д» ч.2 ст.112 УК РФ) и применении насилия в отношении представителя власти (ч.1 ст.318 УК РФ).

Мужчина обжаловал приговор в Севастопольском городском суде, но решение суда предыдущей инстанции оставили без изменений.

К слову, житель Джанкойского района уже имеет судимость и как раз полгода назад освободился из мест не столь отдаленных. На момент драки он находился под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе Севастопольского городского суда.