В Севастополе на байк-шоу выступит Чичерина, "Ария" и "Декабрь"

14 Авг. 18:23 2018-08-14T18:29:12+03:00

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В Севастополе 17-18 августа пройдет мотоциклетное шоу «Русская мечта». Вас ждет рев моторов, летающие байки, невероятные рискованные трюки, сопровождающиеся движущимися диковинными декорациями, и выступления рок-исполнителей.

Кроме того, гости увидят десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений.

На фестивале выступят Владимир Кузьмин и группа «Динамик», Чичерина, «Ария», Юлия Андреева и группа «Архипелаг», «7 Б», Сергей Скачков («Экс-Земляне»), Сергей Бобунец («Экс-Смысловые Галлюцинации»), Серьга, «Декабрь» и другие.

КОНКРЕТНО

Где: Севастополь, гора Гасфорта.

Когда: 17 - 18 августа.

Цена билеты: 500 рублей.