2018-08-14T18:29:12+03:00
Общество

В Севастополе на байк-шоу выступит Чичерина, "Ария" и "Декабрь"

Грандиозное шоу пройдет 17 и 18 августа
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Севастополе 17-18 августа пройдет мотоциклетное шоу «Русская мечта». Вас ждет рев моторов, летающие байки, невероятные рискованные трюки, сопровождающиеся движущимися диковинными декорациями, и выступления рок-исполнителей.

Кроме того, гости увидят десятки разнообразных движущихся объектов и военной техники разных эпох и назначений.

На фестивале выступят Владимир Кузьмин и группа «Динамик», Чичерина, «Ария», Юлия Андреева и группа «Архипелаг», «7 Б», Сергей Скачков («Экс-Земляне»), Сергей Бобунец («Экс-Смысловые Галлюцинации»), Серьга, «Декабрь» и другие.

КОНКРЕТНО

Где: Севастополь, гора Гасфорта.

Когда: 17 - 18 августа.

Цена билеты: 500 рублей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Севастополе 15 августа откроются школьные ярмарки
Под Севастополем нашли затонувшее судно конца XIX века
Перепутал: Крымчанин-рецидивист избил по ошибке не того человека и получил новый срок
В Симферополе начался капитальный ремонт улиц
Житель Самары "увел" у крымского предприятия техники почти на 5 миллионов
Большой десантный корабль ЧФ уничтожил "вражескую артиллерийскую батарею"
В Севастополе 15 августа ограничат движение транспорта
В Симферополе установят 5 новых светофоров
Слесарь сорвался вниз с канатной дороги Мисхор - Ай-Петри
22-летний севастополец сядет на 8 лет за торговлю наркотиками
В Черноморском районе обнаружили 700 килограммов незаконно выловленной рыбы
В Севастополе коммерсанты незаконно поставляли лекарства в городские больницы
Сухо и жарко: В Крыму 14 августа днем до +33
Олег Газманов исполнит песню про Крымский мост в Феодосии, Ялте и Евпатории
Пожар в урочище Уч-Кош под Ялтой полностью ликвидировали
До конца этого года в Крыму капитально отремонтируют 350 многоквартирных домов
Виноградники "Массандры" в Ливадии едва не сгорели, огонь подошел вплотную
«СевАвтодор» оштрафовали на 100 тысяч за ямы на дороге
Газманов: Крым потрясает темпами развития
150 морских пехотинцев ЧФ загрузились на корабль и отправились на "бой" с условным противником
На строительство пешеходных переходов на трассе «Симферополь-Ялта» потратят 131 миллион
В Крыму джип упал с обрыва: 3 человека погибли