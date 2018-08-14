В Севастополе 15 августа откроются школьные ярмарки
В Севастополе с 15 августа начнут работать 13 школьных ярмарок. Откроются они по следующим адресам:
- проспект Генерала Острякова, в районе дома № 70;
- аллея в Комсомольском парке им. Героя Советского Союза М. Байды;
- проспект Победы, в районе дома № 34;
- улица Матвея Воронина, в районе дома № 65;
- проспект Октябрьской революции, в районе дома № 57;
- улица Вакуленчука, в районе дома № 29;
- село Терновка, улица Ленина, в районе дома № 4;
- село Орлиное, улица Тюкова, в районе дома № 59;
- город Инкерман, улица Менжинского, в районе дома № 18;
- поселок ГРЭС, улица Яблочкова, в районе дома № 11;
- город Октябрьский, улица Чернореченская, в районе дома № 26;
- Балаклава, улица Новикова, в районе дома № 12;
- улица Леваневского, в районе дома № 27.
- «Ярмарка «Школьная» в Севастополе будет работать до 10 сентября. В ассортименте будут представлены канцелярские товары, обучающая литература, учебные пособия, а также школьная форма, - уточнили в пресс-службе правительства города.
Напомним, многодетным семьям в Севастополе оплатят покупку школьной формы. Затраты также компенсируют малообеспеченным горожанам.