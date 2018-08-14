В Севастополе 15 августа откроются школьные ярмарки

14 Авг. 19:09 2018-08-14T19:16:49+03:00

В городе будут работать 13 ярмарок. Фото: Анастасия КУРДЮКОВА

Работать они будут до 10 сентября

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В Севастополе с 15 августа начнут работать 13 школьных ярмарок. Откроются они по следующим адресам:

- проспект Генерала Острякова, в районе дома № 70;

- аллея в Комсомольском парке им. Героя Советского Союза М. Байды;

- проспект Победы, в районе дома № 34;

- улица Матвея Воронина, в районе дома № 65;

- проспект Октябрьской революции, в районе дома № 57;

- улица Вакуленчука, в районе дома № 29;

- село Терновка, улица Ленина, в районе дома № 4;

- село Орлиное, улица Тюкова, в районе дома № 59;

- город Инкерман, улица Менжинского, в районе дома № 18;

- поселок ГРЭС, улица Яблочкова, в районе дома № 11;

- город Октябрьский, улица Чернореченская, в районе дома № 26;

- Балаклава, улица Новикова, в районе дома № 12;

- улица Леваневского, в районе дома № 27.

- «Ярмарка «Школьная» в Севастополе будет работать до 10 сентября. В ассортименте будут представлены канцелярские товары, обучающая литература, учебные пособия, а также школьная форма, - уточнили в пресс-службе правительства города.

Напомним, многодетным семьям в Севастополе оплатят покупку школьной формы. Затраты также компенсируют малообеспеченным горожанам.