Все на море: В Крыму 15 августа сухо, днем до + 35 градусов
В Крыму сегодня, 15 августа, без осадков, ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, днем +30…35.
В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Воздух прогреется ночью до +17…19, днем до +33…35.
- В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +29…31, - сообщает крымский гидрометцентр.
На Южном берегу Крыма дождя тоже не будет. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +23…25, днем +30…32.
В Керчи малооблачно, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +30…32.
Еще больше материалов по теме: «Погода в Крыму»