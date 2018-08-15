2018-08-15T10:31:39+03:00
Общество

Все на море: В Крыму 15 августа сухо, днем до + 35 градусов

Ветер северо-восточный 6-11 м/с
Степан ОСТИНОВ
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Море прогрелось до +25...+27 градусов.Море прогрелось до +25...+27 градусов.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В Крыму сегодня, 15 августа, без осадков, ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +15…20, днем +30…35.

В Симферополе переменная облачность, сухо. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, днем местами до 15 м/с. Воздух прогреется ночью до +17…19, днем до +33…35.

- В Севастополе малооблачно. Ветер ночью восточный, днем западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +19…21, днем +29…31, - сообщает крымский гидрометцентр.

На Южном берегу Крыма дождя тоже не будет. Ветер северо-восточный 6-11 м/с, местами до 15 м/с. Температура воздуха ночью +23…25, днем +30…32.

В Керчи малооблачно, ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +21…23, днем +30…32.

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