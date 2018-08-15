2018-08-15T10:19:12+03:00
Общество

Украинец пытался тайком провезти в Крым 14 литров алкоголя

Мужчина боялся, что украинские пограничники изымут горячительное без протокола
Степан ОСТИНОВ
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Фото: погрануправление ФСБ по КрымуФото: погрануправление ФСБ по Крыму
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Российские пограничники изъяли у украинца больше дюжины бутылок с алкоголем, которые он тайно пытался провезти в Крым через российско-украинскую границу.

В пункт пропуска «Перекоп» на «Тойоте» прибыл 41-летний украинец, направлявшийся из «незалежной» в Крым.

При осмотре машины в багажном отделении под обшивкой и в нише для запасного колеса сотрудники погрануправления ФСБ по Крыму нашли емкости с предположительно алкогольной продукции.

Всего стражи порядка извлекли более 10 пластиковых бутылей общим объемом жидкости в 14 литров.

- В беседе с пограничниками мужчина сообщил, что не имел представления о существующем ограничении по количеству ввозимой на территорию РФ спиртосодержащей продукции, а спрятал «подальше» только потому, что не хотел лишиться алкоголя при прохождении контроля на украинском КПП, сотрудники которого, по его мнению, обязательно бы «изъяли все без протокола», - сообщает пресс-служба Погрануправления ФСБ по Крыму.

С мужчиной провели разъяснительную беседу, составили необходимые документы и пропустили в Крым. Правда, все 14 литров жидкости изъяли для проведения экспертизы, по результатам которой украинцу могут вменить административное правонарушение.

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