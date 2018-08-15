Крымские власти планируют продать государственную гостиницу в Ялте

СЕГОДНЯ 12:03 2018-08-15T12:03:52+03:00

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В правительстве Крыма дали согласие на продажу гостиницы «Крым» в Ялте, которая находится в государственной собственности.

- Предоставить согласие на отчуждение путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений, недвижимого имущества гостиницы «Крым», расположенной по адресу: Республика Крым, г. Ялта, ул. Московская/ул. К. Маркса, 1/6 , - говорится в распоряжении Совета министров Крым.

Общая минимальная стоимость гостиницы – 197,1 млн рублей.

Здание гостиницы построено в конце XIX века по проекту архитектора Николая Краснова и является объектом культурного наследия регионального значения. В связи с этим на нового собственника лягут обязанности по охране здания гостиницы.

Напомним, в начале июля крымские власти на открытых аукционах продали три республиканских санатория на общую сумму около 1,5 млрд рублей.

Все три аукциона прошли в Министерстве имущественных и земельных отношений Крыма. С молотка ушли 100% акций здравниц «Мисхор», «Дюльбер» и «Ай-Петри», расположенных на Южном берегу Крыма.