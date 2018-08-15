В Крыму задержали фальшивомонетчика: попался в продуктовом магазине

СЕГОДНЯ 12:19 2018-08-15T12:19:52+03:00

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В Ленинском районе полиция задержала местного фальшивомонетчика. Подделывал он, конечно же, не монетки достоинством в 5-10 рублей, а купюры с номиналом посерьезнее.

Попался мужчина в обычном продуктовом магазине: попытался рассчитаться с помощью поддельных 2000 рублей.

Его задержали, а дома во время обыска нашли еще три аналогичных поддельных купюры и оборудование для их изготовления: цветной лазерный принтер, резак для бумаги и другие приспособления.

В полиции возбудили уголовное дело по статье "изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг" (ч. 1 ст. 186 УК РФ).

Теперь "денежных дел мастеру" грозит крупный штраф и лишение свободы на срок до восьми лет.