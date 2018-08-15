Малые противолодочные корабли ЧФ "отстрелялись" по целям в воздухе, в море и на берегу

СЕГОДНЯ 12:38 2018-08-15T12:38:58+03:00

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Малые противолодочные корабли «Поворино» и «Ейск» Черноморского флота провели ракетные стрельбы на зачетных тактических учениях в Черном море.

В частости, корабли "отстрелялись" по воздушным целям из зенитно-ракетного комплекса «Оса-МА». Кроме того, «Поворино» и «Ейск» поразили "корабль условного противника" с помощью артиллерии. Роль "врага" выполнял морской буксируемый щит.

Также корабли Черноморского флота выпускали ракеты по береговым целям, поразить удалось все типы мишенных мозиций, отметил начальник отдела информационного обеспечения ЧФ капитан 2 ранга Алексей Рулев.

Учения завершились, «Поворино» и «Ейск» возвращаются в пункт базирования.

СПРАВКА КП

«Ейск» и «Поворино» - малые противолодочные корабли проекта 1124М. Оснащены зенитным ракетным комплексом «Оса-МА», башенной артиллерийской установкой.