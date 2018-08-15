В севастопольском детсаде 6-летний ребенок на прогулке сломал позвоночник

СЕГОДНЯ 13:21 2018-08-15T13:29:40+03:00

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В Севастополе прокуратура Ленинского района проверила несчастный случай происшедший с ребенком на территории образовательного учреждения. Возбуждено уголовное дело за халатность.

- В мае 2018 года во время прогулки 6-тилетний воспитанник дошкольной группы образовательного учреждения, находясь без присмотра, поднялся на демонтированную конструкцию детской игровой площадки, - сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя. - Лестница, которая была прислонена к забору, упал вместе с ребенком.

Малыш при падении получил компрессионный перелом позвоночника.

- Устанавливается круг должностных лиц из числа руководства учреждения, ответственных за соблюдение правил безопасности, - отметила официальный представитель СУ СК РФ по г. Севастополю Ольга Постнова. - Расследование уголовного дела продолжается.

Виновного по ч. 1 ст. 293 УК РФ могут наказать исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

К сожалению, подобные случаи нединичны. В этом году ЧП же во дворе одной из школ Севастополя закончилось трагедией: 13-летний подросток, на которого упали футбольные ворота, погиб. А прошлым летом в Кировском районе РК качели убили 8-летнего школьника.