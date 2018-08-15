2018-08-15T13:29:40+03:00
Общество

В севастопольском детсаде 6-летний ребенок на прогулке сломал позвоночник

Прокуратура завела уголовное дело за халатность
Галина КОВАЛЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Севастополе прокуратура Ленинского района проверила несчастный случай происшедший с ребенком на территории образовательного учреждения. Возбуждено уголовное дело за халатность.

- В мае 2018 года во время прогулки 6-тилетний воспитанник дошкольной группы образовательного учреждения, находясь без присмотра, поднялся на демонтированную конструкцию детской игровой площадки, - сообщает пресс-служба прокуратуры города Севастополя. - Лестница, которая была прислонена к забору, упал вместе с ребенком.

Малыш при падении получил компрессионный перелом позвоночника.

- Устанавливается круг должностных лиц из числа руководства учреждения, ответственных за соблюдение правил безопасности, - отметила официальный представитель СУ СК РФ по г. Севастополю Ольга Постнова. - Расследование уголовного дела продолжается.

Виновного по ч. 1 ст. 293 УК РФ могут наказать исправительными работами на срок до 1 года, либо арестом на срок до 3 месяцев.

К сожалению, подобные случаи нединичны. В этом году ЧП же во дворе одной из школ Севастополя закончилось трагедией: 13-летний подросток, на которого упали футбольные ворота, погиб. А прошлым летом в Кировском районе РК качели убили 8-летнего школьника.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Севастополь попал в ТОП-3 регионов России с самыми известными археологическими находками
В Ленинском районе перевернулся грузовик
Гражданка Украины набрала в Симферополе кредитов по чужому паспорту
Малые противолодочные корабли ЧФ "отстрелялись" по целям в воздухе, в море и на берегу
В Крыму задержали фальшивомонетчика: попался в продуктовом магазине
Крымские власти планируют продать государственную гостиницу в Ялте
Предприниматель в Симферопольском районе незаконно устроил платную рыбалку
Украинец пытался тайком провезти в Крым 14 литров алкоголя
В Ялте погорельцам из Кореиза дали временное жилье
Крымские морпехи отрабатывают вождение БТР на плаву
В Крыму 6 чиновников оштрафовали за неуважение к обращениям горожан
Все на море: В Крыму 15 августа сухо, днем до + 35 градусов
В Севастополе 15 августа откроются школьные ярмарки
Под Севастополем нашли затонувшее судно конца XIX века
В Севастополе на байк-шоу выступит Чичерина, "Ария" и "Декабрь"