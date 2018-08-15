Гражданка Украины набрала в Симферополе кредитов по чужому паспорту
Гражданка Украины взяла в Симферополе два кредита по чужому паспорту.
Женщина снимала в Евпатории квартиру вместе со своей знакомой. Когда соседки не было дома, она украла ее паспорт и вклеила туда свою фотографию.
Предприимчивая дама отправилась в Симферополь и посетила два центра "быстрых займов". Там по поддельным документам она взяла около 20 тысяч рублей в долг.
В микрофинансовых организациях вскоре поняли, что заемщица темнит, и заявили в полицию. Гражданку соседнего государства задержали, она чистосердечно во всем призналась.
В полиции возбудили уголовные дела по нескольким статьям - "мошенничество" (ч. 1 ст. 159 УК РФ), "похищение паспорта" (ч.2 ст. 325 УК РФ), а также "подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков" (ч.1 ст.327 УК РФ).
Женщине теперь грозит до двух лет тюрьмы. Суда она ожидает в СИЗО.