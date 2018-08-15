В Ленинском районе перевернулся грузовик

СЕГОДНЯ 15:38 2018-08-15T15:38:48+03:00

На месте работают медики и автоинспекторы

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На трассе Керчь-Симферополь перевернулся самосвал.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, водитель грузовика не справился с управлением – снес ограждение и опрокинулся на бок.

Как утверждают пользователи одного из автофорума ВКонтакте, авария произошла между селами Ленинское и Виноградное Ленинского района.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и медики «скорой».

Официальных данных о пострадавших в дорожно-транспортном происшествии пока нет.