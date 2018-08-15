2018-08-15T16:04:59+03:00
Общество

Севастополь попал в ТОП-3 регионов России с самыми известными археологическими находками

Херсонес набрал 27,78% голосов в рейтинге, остальные регионы РФ значительно меньше
Алиса ЦАРИГОРОДЦЕВА
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Самым известным оказался Херсонес, шестое и седьмое место заняла Керчь.Самым известным оказался Херсонес, шестое и седьмое место заняла Керчь.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Херсонес возглавил рейтинг регионов России с самыми знаменитыми археологическими находками.

- По результатам опроса, севастопольский Херсонес набрал 27,78% всех голосов туристов, Горгиппия в Анапе - 16,67%, Рюриково городище в Великом Новгороде - 13,89%, - сообщает туристический сервис Tvil.ru.

Четвертое и пятое место в рейтинге заняли Костенки в Воронежской области и Аркаим в Челябинской области, которые набрали по 11,11%, некрополь Кыз-Аул.

На шестом и седьмом месте Крым - некрополь Кыз-Аул и античное городище Китей в Керчи (8,33%).

Замыкают рейтинг Фанагория и городище Гермонасса-Тмутаракань в Тамани Краснодарского края (5,56%), Гнездовский курган в Смоленской области и городище «Старая Рязань» в Рязани (по 2,78%).

Напомним, в Севастополе руины древней хоры превратят в Античный сквер. Благоустройство заброшенной территории, где в IV в. до н.э кипела жизнь, проведут на средства Фонда президентских грантов.

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