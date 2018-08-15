2018-08-15T17:57:06+03:00
Происшествия

В Севастополе рецидивист изнасиловал женщину

Сейчас подозреваемый в СИЗО
Анастасия ЖУКОВА
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Жительница Севастополя поссорилась с мужем, вышла из дома одна и… угодила прямо в лапы к насильнику.

Как рассказали в пресс-службе Следственного комитета, 42-летний мужчина только весной вышел из мест не столь отдаленных. Пьяный, он шел по улице Олега Кошевого – и заприметил красивую женщину.

- Злоумышленник, применив физическую силу, изнасиловал ее. После совершения преступления пострадавшей удалось вырваться, выбежать на дорогу и попросить помощи у водителя проезжающего автомобиля, - рассказали в пресс-службе СКР.

Подозреваемого удалось быстро найти и задержать. Им оказался местный житель. Он уже признался следователям во всем и рассказал о преступлении в ходе следственного эксперимента.

- В настоящее время ему предъявлено обвинение по части 1 статьи 131 УК РФ – изнасилование. Накануне по ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по г. Севастополю Ольга Постнова.

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