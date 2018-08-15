2018-08-15T18:24:33+03:00
Общество

В Крыму планируют собрать 370 миллионов транспортного налога

Заплатить за авто должны 313,5 тысячи человек
Анастасия КУРДЮКОВА
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Владельцев авто в Крыму с каждым годом становится больше.Владельцев авто в Крыму с каждым годом становится больше.Фото: Анастасия КУРДЮКОВА
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В этом году жители Крыма заплатят более 370 миллионов рублей транспортного налога. Раскошелиться придется 313,5 тысячи водителям, что на 16% больше, чем в прошлом году.

Напомним, заплатить налог на своего «железного коня» нужно не позднее 1 декабря 2018 года, после этой даты будет начисляться пеня.

- Рассылка уведомлений началась в июле. За первый месяц владельцы машин, мотоциклов и других видов транспортной техники уже уплатили около 25 миллионов рублей транспортного налога, - сообщили нам в УФНС по РК.

Как посчитать налог

Мощность двигателя умножается на ставку налога и количество месяцев, за которые оплачивается взнос. Например, владельцам авто 2010 года выпуска мощностью до 100 лошадиных сил нужно будет заплатить 500 рублей, если 80 лошадей, то соответственно 400 рублей, если машина мощнее, к примеру, 110 лошадок, налог составит 770 рублей.

Жители Крыма владеют 400 тысячами авто, 770 из которых стоит от 3 до 15 миллионов рублей. Все они будут платить по повышающему коэффициенту.

Собранные деньги пойдут на приведение в порядок дорог.

Кстати, в Симферополе начался капитальный ремонт разбитых улиц.

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