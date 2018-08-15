Общественник: С 2014 года из Крыма в Украину уехали в основном мусульмане-радикалы

СЕГОДНЯ 18:47 2018-08-15T18:47:15+03:00

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После воссоединения Крыма с Россией в Украину уехали около 1% крымских татар – в основном это приверженцы радикальных религиозны течений.

- Тех, кто уехал среди крымских татар, практически нулевое количество. Если кто уехал в Украину, то это, наверное приверженцы ваххабизма, Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* и так далее. Крымские татары все друг дружку знают. Те, которые в Крыму занимаются бизнесом, работают врачами, педагогами – мы не видим семей, которые уезжают, - рассказал заместитель председателя общественного совета крымско-татарского народа Рустем Ниметуллаев.- Если и есть уехавшие, то это, может, 1%. И они уже об этом пожалели и хотят вернуться.

По словам зампредседателя Общественного совета крымско-татарского народа Энвера Кантемир-Умерова, всего с 2014 года из Крыма уехали около 33 тысяч человек всех национальностей.

СПРАВКА

Хизб ут-Тахрир аль-Ислами* - организация запрещена России.